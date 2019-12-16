«Растопчу кожного причетного до справи»: Юлія Кузьменко із СІЗО зробила гучну заяву

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета хірург і волонтер Юлія Кузьменко пригрозила правоохоронцям, прокурорам і суддям «розтоптати їх репутацію», якщо буде доведена її невинність. Таку заяву своєї підзахисної оприлюднив адвокат Владислав Добош в Facebook.

Він пише, що ці слова Кузьменко попросила донести до всіх. Зокрема, вона заявила, що готова до повної співпраці та взаємодії зі слідством, в тому числі до допитів і будь-яких експертиз.

«Я з гідністю винесу ці приниження. Але коли буде встановлена моя непричетність, то за мої приниження відповість перед законом і мораллю кожен хто підписав брехливі експертизи, хто підписав брехливі звинувачення, хто виніс завідомо незаконні рішення», — сказала Кузьменко.

Вона підкреслила, що розтопче репутацію кожного експерта, поліцейського, прокурора і судді, які причетні до справи Шеремета.

«Мені боятися нічого, тому що я не робила це страшний злочин, і знаю, що правда за мною. Я впевнена, що суспільство не дасть їм безмежно фальсифікувати справу проти мене!», — додала Кузьменко.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський райсуд заарештував Юлію Кузьменко. Вона буде знаходиться під вартою до 8 лютого 2020 року. Захист підозрюваної повідомила, що буде подавати апеляцію.

За версією слідства, Кузьменко заклала вибухівку під автомобіль, яким користувався журналіст Павло Шеремет.