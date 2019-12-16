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На Волині металевим прутом побили депутата міськради

16.12.2019

16 грудня, за медичною допомогою до місцевої центральної міської лікарні звернувся депутат Нововолинської міськради. Про це повідомляє поліція Волині.

За його словами, по 13 годині по вулиці Кобзаря в Нововолинську під час конфлікту невідома особа заподіяла йому тілесні ушкодження металевим прутом.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину та притягнення її до відповідальності.

Попередньо, слідчі кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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