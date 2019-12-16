Рэперша Alyona Alyona анонсировала новый клип смелым фото в купальнике

После “Маминого супа” исполнительница обещает еще раз удивить фанатов

В конце ноября рэперша Аlyona Аlyona выпустила эпатажный клип на песню Мамин суп, а теперь интригует поклонников очередной новинкой. Анонс предстоящего музыкального видео исполнительница сделала в Instagram, опубликовав фото в купальнике.

“Забирай свои комменты, забирай свои лайки… Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете, с кем будет фит?” – спросила звезда украинской хип-хоп сцены, пообещав первым троим угадавшим “секретный подарочек”.

Чаще всего фанаты Алены упоминали Марув, с которой рэперша недавно устроила фотосессию в латексных комбинезонах. Также популярными вариантами стали Джамала, Монатик, Киевстонер и Джери Хейл.