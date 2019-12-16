Трехметровый питон уснул на новогодней елке в Австралии

В Австралии огромный питон пробрался в дом и разлегся на Рождественской елке, пишет FaceNews.ua.

Австралийка Линн Чепмен с подругой вернулась в свой дом в Брисбене и услышала на балконе шум. По словам хозяйки дома, иногда туда прилетают несколько флейтовых птиц, поэтому подруги решили сделать несколько снимков с ними.

Для лучшего кадра Чемпен оперлась на елку. Обернувшись, она застыла от ужаса: на дереве отдыхал питон, замаскировавшись под елочные украшения.

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Женщины оставили его в покое и наблюдали за ним через винко. За несколько часов змея поползла прочь. Тогда женщины заметили, насколько длинной была рептилия.

: Новости Ю