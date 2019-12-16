Шабунін: «Слуги народу» зібралися посилити недоторканність замість її скасування

Правоохоронний комітет Верховної Ради вирішив посилити депутатську недоторканність замість її скасування. Про це у себе в Facebook написав глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, члени комітету від «Слуги народу» зберегли норми, згідно з якими кримінальне провадження стосовно нардепа може почати тільки генеральний прокурор. При тому діючі норми Кримінального кодексу передбачають, що будь-який слідчий або прокурор може почати справу стосовно нардепа.

Крім того, депутати додали норму, згідно з якою більшість клопотань слідчих повинні розглядатися при обов’язковій присутності нардепа. Таким чином, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, поки сам депутат не з’явиться особисто в суд.

«Одним словом, народні депутати (в першу чергу Галина Янченко та Денис Монастирський) в черговий раз хочуть обдурити суспільство псевдоотменой депутатської недоторканності», — резюмував Шабунін.