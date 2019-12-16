Напад на «слугу народу» в Сумах виявилося інсценуванням СБУ

У Сумах співробітники Служби безпеки України попередили вчинення насильницьких дій щодо народного депутата з фракції «Слуга народу» Михайла Ананченко.

Як повідомляє прес-центр СБ України, співробітники спецслужби попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру відносно народного обранця, пов’язані з його державною і громадською діяльністю.

Відзначається, що виконавці злочинного «замовлення» отримали від організатора обумовлену грошову винагороду.

У зв’язку з необхідністю попередити вчинення злочину, яке несе загрозу життю і здоров’ю народного депутата, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та здійснення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.

«Під час проведення дії осіб, причетних до правопорушення, були взяті під контроль, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо народного обранця було попереджено. З метою отримання максимально об’єктивної і повної доказової бази щодо всіх учасників зазначеного замаху, насамперед у відношенні організатора, було прийнято рішення про розміщення в соціальній мережі повідомлення «замовленого» народного депутата про напад на нього двох молодих людей в балаклаві», — йдеться в повідомленні.

Завдяки оприлюдненню цієї інформації співробітники СБУ в повній мірі змогли задокументувати дії організатора і виконавців.

Зараз слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація скоєння злочину), ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) ККУ. Вирішується питання про повідомлення про підозру організатору злочину. Тривають слідчі дії.

Раніше нардеп від «Слуги народу» Михайло Ананченко повідомив, що 15 грудня в Сумах біля під’їзду на нього напали двоє молодих людей у балаклаві.