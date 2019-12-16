Без права на самооборону. Як відсіч нападнику можуть вивернути проти тебе самого

Право на необхідну самооборону є природним і абсолютним правом людини. Далеко не завжди можна розраховувати на оперативну допомогу органів влади, тому застосування засобів самозахисту в нашій країні дозволено.

З Кримінального кодексу України випливає, що необхідною самообороною вважаються дії, вчинені з метою захисту від суспільно небезпечного замаху.

При цьому збитки від цих дій повинен бути нанесений в достатньому для обстановки розмірі.

Тобто, якщо у тебе пістолет — то досить пострілу, який знешкодить нападника, а не відбере у нього життя. Є кілька категорій громадян, яким законодавчо дозволено мати і використовувати травматичну зброю. Серед них працівники суду, МВС, прокуратури, народні депутати та інші. Такі професії пов’язані з додатковими ризиками, тому відповідна підготовка — швидше міра необхідності, ніж просто бажання.

Правда, навіть при дотриманні всіх законодавчих моментів, використання засоби самозахисту можуть вивернути не на благо защитившемуся.

Наприклад, у справі депутата Сергія Пашинського.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2016 року між ним та В’ячеславом Химикусом стався конфлікт, в якому Пашинський, вступався за свою дружину, отримав від Химикуса пляшкою по голові і був змушений відкрити вогонь з пістолета.

В результаті Химикус отримав поранення в ногу, тобто був знешкоджений. А Пашинський надав йому першу допомогу, перев’язавши ногу ременем, організував госпіталізацію і оплатив витрати на лікування.

І навіть, дотримуючи всі норми і закони, в тому числі і людської моралі, Пашинський зараз у СІЗО, а Химикус вважається жертвою.

Суд чомусь не враховує негативні характеристики Химикуса, як людини агресивної, конфліктної, зухвалого. А так само заплющує очі на його судимість за побиття екс-дружини та численні конфлікти з іншими граждами, в тому числі з застосуванням вогнепальної зброї з його боку.

Але зате оборону депутата вважає незаконною, забуваючи про удару пляшкою по голові і вульгарне хамство в бік дружини Пашинського.

На початку листопада Генпрокуратура без зайвого розголосу закрила кримінальне провадження зі всіма епізодами знущань Химикуса над жінками. І тепер його репутація отбелена, як-ніби нічого й не було. Але свідчення очевидців істинного поведінки і прояви характеру Химикуса говорять про зворотне.

Справа Химикус проти Пашинського — це справа слова проти слова.

Перший каже, що захищався ударом пляшкою по голові, щоб уникнути пострілу в груди, а другий стверджує, що спочатку був удар пляшкою, а пістолет він дістав у цілях самооборони. І зробив це за всіма законами, прописаними в Конституції: попереджувальний постріл у повітря, наступний — безпечний для життя в ногу, а після надав допомогу для мінімізації наслідків.

Можливо через політичних репресій нові власті хочуть прибрати неугодного колишнього народного депутата, тому в СІЗО знаходиться саме він, а не Химикус. Але аж надто негативно-пофарбований послужний список у сторони, яка зараз, чомусь, вважається потерпілої.

Автор: Олег Носов