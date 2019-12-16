У США пропонують ховати в крижаних урнах

За задумом, крижану урну потрібно запустити по воді або закопати в землю, де вона буде повільно танути, вивільняючи прах кремованого людини. У підсумку від урни не залишиться і сліду.

Розробка Біссон називається «Потік» і виконується у формі контейнера з порожниною всередині. Туди попередньо засипається прах, який накривається кришкою; потім всю конструкцію заморожують.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Біссон підкреслює, що завдяки урні церемонії поховання можуть бути більш різноманітними: самої урні можна додати безліч форм, і до того ж попрощатися з покійним легко самим екстравагантним способом. Хоч посеред Антарктики залиш — все одно буде виглядати органічно. Але дизайнер радить все ж відправляти «Потік» в море або океан. На це натякає сама назва винаходу.

З допомогою урни Біссон планує не тільки змінити підхід до поховання, але і зробити цей процес більш екологічним. Її крижані контейнери при виробництві залишають набагато менший вуглецевий слід, ніж традиційні урни.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», активісти давно думають про те, як зробити похорон більш екологічними. Наприклад, у США небіжчиків хочуть перетворювати в добрива.

За матеріалами Knife.media

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