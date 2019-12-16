В Інституті нацпам’яті висловилися про перенесення вихідного 9 травня

Вихідний день, який раніше був 9 травня, може бути перенесений на день раніше — у День пам’яті і примирення.

Новопризначений голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що допускає перенесення вихідного дня з 9 на 8 травня, День пам’яті і примирення. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Прямий, яке було опубліковано в понедельние, 16 грудня.

На питання, що буде відбуватися в зміні святкових календарних дат, Дробович відповів, що зміна вихідних днів не є пріоритетом, однак допустив перенесення 9 травня.

«Це явно не першочергові завдання. І, взагалі, я не приділяю питань вихідних днів такого значення. Ніяких ідеологічних проблем з Міжнародним жіночим днем не бачу. По 8 травня, то це цілком може бути вихідний замість 9 травня, але це зовсім не та тема, в якій країні потрібні термінові рішення», — сказав Дробович.

Відзначимо, в 2020 році День перемоги 9 травня припадає на суботу, тому, згідно розпорядження Кабінету міністрів, вихідним буде понеділок, 11 травня.