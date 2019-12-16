У лазні не можна пити багато води

— Лазня — це святе, — каже 60-річний Михайло ХОБИЧ з Рівного. — Заради цього насолоди навіть курю менше. Зауважив, що тоді серце не тисне в парній. Тільки часто мучуся з болем у животі.

— Не можна бігати в баню наскоком, — каже столичний дієтолог Борис Скачко, 56 років. — Треба готувати організм три дні. Змінити харчування, щоб їжа добре перетравлювалася. Інакше буде гнити в кишечнику, токсини потраплять в кров.

Слід відмовитися від куріння. При високих температурах розширюються судини дихальних шляхів. При вдиханні диму в парильні смоли ще більше шкодять. Зате дуже корисні бочки лазні — вони добре оздоровлюють.

У лазні не можна пити алкоголь і багато води.

— Вода з їжею потрапляє в кров, потім через сполучну тканину — у клітини. Відбувається обмін речовин, а потім вже вона виходить з організму. А з-за високої температури в лазні, вода не затримується в шлунку, а відразу виходить через шкіру. Для серця це велике навантаження.

У лазні потрібно носити гумові капці. Не ходити босоніж ні по кахлю, ні по дерев’яних трапах. Можна підхопити кишкову паличку, золотистий стафілокок та дріжджові гриби. Після лазні прийміть душ, намочіть губку декількома краплями ефірного масла чайного дерева. Вона захистить від приживлюваності бактерій на тілі.

Масаж в лазні повинен робити тільки людина з професійною підготовкою, — додає Скачко. — Банщик повинен вміти переміщувати кров, враховуючи стан людини. Щоб не нашкодити. В одного банщика за п’ять років помирає одна людина, а 10 отримують серцеву недостатність та інфаркти, за статистикою.