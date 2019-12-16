Вечером сожгли внедорожник одесского депутата (видео)

16 декабря на улице Артиллерийской в Одессе неизвестный подбежал к припаркованному Лексусу и поджег его кинув бутылкой со смесью.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным СМИ, внедорожник принадлежит члену исполкома Одесского горсовета и депутату Одесского облсовета от партии «Доверяй делам» Александру Ахмерову.

Инцидент случился возле здания департамента коммунальной собственности горсовета. Автомобиль сильно пострадал. На месте происшествия работают полицейские.

Видео разместил телеграм–канал «Одесса INFO»