Вечером сожгли внедорожник одесского депутата (видео)

16 декабря на улице Артиллерийской в Одессе неизвестный подбежал к припаркованному Лексусу и поджег его кинув бутылкой со смесью.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По данным СМИ, внедорожник принадлежит члену исполкома Одесского горсовета и депутату Одесского облсовета от партии «Доверяй делам» Александру Ахмерову.
Инцидент случился возле здания департамента коммунальной собственности горсовета. Автомобиль сильно пострадал. На месте происшествия работают полицейские.
Видео разместил телеграм–канал «Одесса INFO»
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