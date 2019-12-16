В США умер легендарный композитор

Гершон Кингсли – композитор, который привнес электронные звуки в популярную музыку и написал легендарный инструментальный хит “Pop Corn”, – умер 10 декабря в своем доме на Манхэттене. Ему было 97.

Его дочь Алисса Кингсли подтвердила смерть композитора.

В 1960-е годы Кингсли был одним из первых, кто обратился к синтезатору Moog. Он использовал его для создания музыки для рекламных роликов и для написания веселых мелодий – прежде всего “Pop Corn”, инструментала, первоначально выпущенного на альбоме Кингсли “Music to Moog By” 1969 года, который стал бестселлером и был переделан в сотнях версий: Kraftwerk, Herb Alpert & the Tijuana Brass, Aphex Twin и Muppets.

Версия “Popcorn” 1972 года от Hot Butter сделала песню международным хитом, а ремейк 2005 года для анимационного персонажа Crazy Frog стал главным хитом в Европе.

В ходе своей плодотворной карьеры Кингсли написал несколько мюзиклов, опер, ораторий, кантат, саундтреков к фильмам и др. Чаще всего музыка мистера Кингсли звцучала отовсюду без указания его имени.

Гершон Кингсли (настоящее имя – Гетц Густав Ксински) родился 28 октября 1922 года в Бохуме, Вестфалия, Германия. Его отец Макс Ксински был торговцем коврами и пианистом; его мать, Мария Кристина, была домохозяйкой и католичкой, которая приняла иудаизм ради своего мужа.

Он вырос в Берлине, но в 1938 году, за несколько дней до Хрустальной ночи, он бежал в тогдашнюю Палестину, а затем в Израиль. (Его родители достигли Соединенных Штатов через Кубу.) Он занимался фермерским хозяйством в кибуце и служил в британской колониальной армии в Палестине. Он также научился играть на пианино и посещал Иерусалимскую консерваторию.

В 1946 году он приехал в Соединенные Штаты и учился в музыкальной консерватории Лос-Анджелеса (ныне Калифорнийский институт искусств). Он работал музыкальным руководителем синагог в Лос-Анджелесе и дирижером в летнем театре в Сакраменто. Он выбрал имя Гершон в честь сына Моисея Гершома, что переводится как “там незнакомец”.