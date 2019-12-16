У Києві на хабарі затримали відразу двох чиновників

Один чиновник вимагав хабар у розмірі 100 тисяч гривень, другий вимагав та отримав 52, 5 тисячі гривень. Слідство триває.

У Києві на хабарі затримали одного з керівників держустанови Міністерства культури, молоді і спорту та секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту, повідомляє прес-центр правоохоронців у Facebook у понеділок, 16 грудня.



Керівник держустанови вимагав та отримав 100 000 гривень хабара, а секретар комісії — 52,5 тисячі гривень.



Затримали чиновника при отриманні неправомірної вигоди у понеділок. Правоохоронці вилучили з місця пригоди 100 тис. гривень.



За хабар він обіцяв підприємцю провести всі необхідні розрахунки за поставлений їм товар.



Другий чиновник вимагав хабар 52, 5 тис. гривень за отримання дозвільних документів на управління водними транспортними засобами.



Обидва корупціонери затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у ч. 3 ст. 368 КК України. Триває слідство.

