Літні жителі Японії почали носити екзоскелети, щоб продовжувати працювати в старості

Населення країни вважається одним із самих «старих» у світі.

Літні жителі Японії почали використовувати екзоскелети, щоб продовжувати працювати в старості. Пристрої полегшують перенесення ваг і знімають навантаження з хребта, ніг і рук. Про це повідомило видання New Scientist.

За даними журналістів, екзоскелети стали відповіддю технологічних компаній на старіння населення. Наприклад, фірма Innophys розробила костюм у вигляді рюкзака, який можна зарядити вручну, стиснувши насос 30 разів — це накачає «м’язи» повітрям для роботи.

У готовому стані пристрій дозволяє людям без особливих зусиль піднімати до 24 кілограм ваги. Один екзоскелет обійдеться приблизно в 1300 доларів (81 тисяча рублів).

У компанії розповіли журналістам, що одним з клієнтів виступила сімейна компанія, що виробляє і продає мариновану редьку. З допомогою екзоскелету глава сім’ї зміг продовжити роботу з важким вагою незважаючи на 70-річний вік.

У країні також популярні костюми Atoun Model Y від Panasonic за ціною від 5,5 тисяч доларів (345 тисяч рублів) і прототипи Toyota. Автовиробник поки не випустив екзоскелет на ринок і проводить дослідження, частково спрямована на підтримку літніх працівників.

Японія вважається однієї із самих літніх націй у світі. За даними Американського бюро з дослідження популяцій від 2015 року, в країні проживав найбільший відсоток людей старше 65 років — 26%.

У вересні 2018 року японські влади зафіксували понад 20% жителів старше 70 років, при цьому в країні довгий час продовжує падати народжуваність. З-за цього влада роздумує над підвищенням пенсійного віку з 60 до 70 років.