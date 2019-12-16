Богдан міркує так само, як і Путін

Ті, що Путін закидає українським перемовникам залежність від протестувальників у Києві, які «до президента надавати певні вимоги», цілком зрозуміло.

У Росії він бі такого, звісна річ, не допустивши.

Проблема в тому, що Богдан мислить в одній із Путіним логіці, тому й визнає цей закид як слушний.

А міг би відповісти й навпаки: «ні, це не погіршує, а покращує нашу переговірну позицію, бо так ми чіткіше розуміємо, чого люди хочуть і чого вони не сприймуть».

Ще один малорос при владі в Україні.

Олексій ПАНИЧ