Компанія часів Януковича буде друкувати паспорти українцям: всі деталі розслідування

Українські чиновники вирішили передати в приватні руки надважливі функції виготовлення цифрових ідентифікаторів. Раніше цим займалося державне підприємство, а тепер влада вирішила віддати це INDUSTRIAL INNOVATION GROUP. Компанія поки нікому не відома, але має ідеальну репутацію і найбільші перспективи цифровізації державних послуг.

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Справжні дифірамби нової «цифровий» компанії проспівав Давид Арахамія.

«Ось такі компанії, як IIG… я подивився, як це все працює, скільки технологій. Перше, що хотів би відзначити і хочу, щоб Ви аплодували – 4000 осіб задіяні в Україні, це дуже круто. Спасибі вам!» – заявив лідер фракції «Слуга народу».

Під час виступу Арахамія зізнався: з діяльністю компанії він ознайомився. Більш того, Давид Георгійович провів особисту зустріч з одним з офіційних засновників IIG – Тариямом Матаром Мохамедом Тариямом з ОАЕ.

І все б нічого, людина з команди президента підтримує компанію, яка хоче зайти на український ринок і почати виготовляти головні ідентифікаційні документи українців.

Але в попередніх матеріалах журналістам вдалося з’ясувати, що компанія IIG – насправді перейменований консорціум ЄДАПС, то є Єдина державна автоматизована паспортна система, яка все-таки має минуле в Україні – багатомільйонні корупційні схеми в сфері виробництва документів суворої звітності.

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У 2014 році Юрій Сидоренко зареєстрував ТОВ «ЄДАПС» в Росії

Як зазначає головний редактор сайту «Цензор.Немає» Юрій Бутусов, схема полягала в тому, що держава в особі МВС безпосередньо прийняв рішення, яким надає приватній компанії доступ до своїх баз даних.

Більш того, правоохоронне відомство включило ДП, яке займалося ідентифікацією і контролювало базу даних документів, до складу приватного консорціуму.

Ця схема стала чи не наймасштабнішою в історії. В часи Ющенка консорціум ЄДАПС розробив і запатентував ряд захисних елементів й таким чином узяв під контроль виробництво всіх документів суворої звітності – навіть дизайн українського паспорта став їхньою власністю.

Нагадаємо, під дахом ЄДАПС в Україні діяли близько 90 видів голограм, завдяки яким будь-копійчаний бланк зрештою став коштувати по 30, 50, а то й 100 гривень.

Варто зауважити, що для українців це пряма витік особистої інформації в приватні руки.