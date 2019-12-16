Нардеп Поляків виходить з партії Слуга народу

Народний депутат Антон Поляків подав заяву про вихід зі складу партії Слуга народу. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді, це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити», — зазначив він.

Поляків додав, що не може перебувати у партії, де є «кнопкодави, порохоботы, любителі «решалово», і керівники, які в цьому замішані і все це покривають».

До свого повідомлення Поляків прикріпив фото відповідної заяви на ім’я голови партії Олександра Корнієнка. Воно датоване 16 грудня.

Напередодні нардеп від Слуги народу заявив про напад на нього. Народний депутат Михайло Ананченко пов’язує цей напад зі своєю політичною діяльністю.