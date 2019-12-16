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«Чоловік, ви вухом помилилися!»: Богдан переплутав Зеленського

16.12.2019

Актор студії «Квартал 95» Юрій Великий забавно потроллил Андрія Богдана, який прийшов на «Вечірній Квартал», передає FaceNews.ua.

За лаштунками гуморист, який на постійній основі виконує роль президента України в проектах «Кварталу», зняв відео в образі Зеленського. Більше того, до зйомок ролика Великий привернув главу Офісу президента Андрія Богдана.

На відео актор хрипкуватим голосом каже:

«Дорогі друзі, я зараз перебуваю за лаштунками «Вечірнього Кварталу», і я хотів би…»

Тут його мова переривається і в кадрі з’являється Андрій Богдан, який робить вигляд, що щось шепоче на вухо своєму «начальнику».

«Чоловік, ви вухом помилилися!» — сказав Богдану виконавець ролі Зеленського.

Після цього Великий пообіцяв глядачам «крутий новорічний ефір».

 

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