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У Черкасах затримали банду злочинців

16.12.2019

У Черкасах поліцейські затримали групу вимагачів, які погрожували потерпілому пістолетом, заволоділи його автомобілем і змусили написати боргову розписку.

Про це FaceNews.ua повідомили в регіональному управління Нацполиции.

«15 грудня в поліцію надійшла інформація, що в Черкасах група невідомих чоловіків під загрозою застосування зброї заволоділа автомобілем іноземного виробництва жителя Київщини. Крім того, зловмисники змусили потерпілого написати боргову розписку на кілька тисяч доларів», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці за кілька годин встановили місцезнаходження зловмисників, які пересувалися на машині потерпілого, і затримали їх. В даний час вирішується питання про відкриття низки кримінальних проваджень.

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