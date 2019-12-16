«Відходив» металевим прутом: на Волині невідомий напав на депутата міськради

Невідомий побив металевим прутом депутата міської ради у Нововолинську Волинської області. Про це повідомляє прес-служба поліції області, у понеділок, 16 грудня, передає Кореспондент.

Напад стався близько 13 години на вулиці Кобзаря.

«На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення його до відповідальності», — повідомляють правоохоронці.

Інцидент кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, здійснене із застосуванням предмета, спеціально призначеного або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що раніше нардеп від Слуги народу заявив про напад на нього. Народний депутат Михайло Ананченко пов’язує цей напад зі своєю політичною діяльністю.

Також повідомлялося, що у Львові побили працівника військкомату, який прийшов забирати призовника. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, удари тривали вже ногами. Інцидентом зайнялася поліція.