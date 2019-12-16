Захист і родичі Ісаєва вимагають від СБУ розслідувати його викрадення, погрожують звернутися в ООН і до ЄСПЛ

Захист і родичі російського і азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва закликають Службу безпеки України розслідувати його викрадення в Україні.

Про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в прес-центрі «Українських Новин».

Брат блогера Ісаєва Мирджалил Мираскер Огли Гасанов повідомив, що він приїхав в Україну під загрозою депортації в Азербайджан через критику влади.

Він зазначив, що Ісаєв з 2015 року займається блогерством, а з 2018 року став особливо критикувати політику влади Азербайджану, після чого неодноразово отримував погрози від влади і діаспори у російському Санкт-Петербурзі.

«В 2019 році його затримали біля дачі і вирішили вислати в Азербайджан. Ми звернулися до суду, який відмовився його виселяти. Але незважаючи на це, його вирішили все-одно депортувати з Росії.

Ми порадилися і вирішили поїхати в Україну і сподівалися, що тут все буде нормально. У вересні ми приїхали в Київ. Брат перебував тут офіційно.

12 грудня ввечері ми встановили, що Эльвін перестав виходити на зв’язок. Ми боялися, що його можуть викрасти. З 13 грудня ми його шукаємо, нам не кажуть, куди він поїхав. Мені дзвонили і сказали, що його затримали співробітники СБУ і відвезли в невідомому напрямку. Ми звернулися в СБУ, але нам поки що відповіді ніхто не дав. Ми розраховуємо, що влада України нам дадуть офіційне повідомлення, що з ним сталося.

Влада Азербайджану повідомили, що Эльвін знаходиться в Баку і його видали вже, але українська влада цього не підтверджують«, — розповів Гасанов.

Адвокат Ісаєва Олена Кононець повідомила, що звернулася до СБУ з заявою про злочин проти її клієнта і просить розслідувати його викрадення.

«Яким чином людина може пропасти? Це не голка в сіні, яку не можна знайти.

Я звертаюся до спецслужб — дайте інформацію, де знаходиться людина? Він не порушив митний кордон, законодавство, умови перебування. Правоохоронні органи не бажають розслідувати викрадення Ісаєва Ельвіна.

Як таке можливо?

У нас таки прийняли заяву, але немає інформації про те, чи внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Я закликаю СБУ розглянути заяву брата Ісаєва Ельвіна і почати розслідування, чому невідомі прикриваються СБУ і незаконно викрали людину. Терміни його перебування в Україні не порушені«, — повідомила адвокат.

Також вона наголосила, що захист буде звертатися в ООН, а також до Європейського суду з прав людини.

Загалом, схоже, що українські спецслужби таки видали диктаторського режиму Азербайджану опозиційного блогера, а тепер, розуміючи всю підлість своїх дій, тягнуть час в пошуку якихось «відмазок»…

Але Зеленському доведеться відповісти…