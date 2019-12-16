Верховний суд дозволив водіям їздити по тротуарах

Поліція не повинна штрафувати водіїв за рух автомобіля по тротуару, які виїхали на нього для паркування. До такого висновку у своєму рішенні від 7 листопада 2019 року дійшов Верховний Суд України.

У 2016 році у Кременчуці водій Skoda Octavia виїхав на тротуар для паркування, а інспектор патрульної поліції оштрафував його за рух по тротуару. Сума штрафу склала 255 грн.

Водій Octavia з таким рішенням правоохоронця не погодився і подав заяву до суду з проханням скасувати штраф. Він стверджував, що їхав по тротуару лише для того, щоб виїхати з парковки.

Справа тягнулася кілька років і побувало в різних інстанціях. В кінцевому підсумку воно потрапило на розгляд суддів Верховного суду.

Верховний суд у своїй постанові звернув увагу, що попередні суди не встановили, чи дійсно автомобіль рухався по тротуару, виїжджаючи з парковки. Враховуючи це, а також деякі інші обставини, ВС скасував рішення суду першої інстанції та направив справу на новий судовий розгляд. Фактично ж, Верховний суд України дозволив водіям їздити по тротуарах, якщо мова йде про парковці.