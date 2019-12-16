Іноземці ставлять небезпечні рекорди з українськими ОВДП

Іноземці продовжують розкуповувати українські облігації внутрішньої держпозики. Зовсім нещодавно був зафіксований рекорд на рівні 100 млрд грн, а в кінці минулого тижня побили і його: на 13 грудня облігаційний портфель нерезидентів досяг 110 млрд грн.

Тим не менш, у Національному банку продовжують стверджувати, що в цьому немає нічого небезпечного, і турбуватися не варто. Може із-за того, що нацбанківський портфель ОВДП втричі більше — 337 млрд грн, а також іноземці поки витратили сильно менше, ніж вся наша банківська система — 323 млрд грн. А може, тому що продовжують покривати фінансову піраміду, яку НБУ будує на пару з Мінфіном.

ОВДП — відмінний інструмент для легалізації та заробітку коштів. Адже прибутковості по паперах залишаються привабливими, незважаючи на зниження облікової ставки НБУ (минулого тижня була знижена на 2% річних, до 13,5%). А вкладення — анонімними: ховаються за назвами західних інвестфондів. Саме тому в держпаперах продовжують крутитися кошти Януковича, Порошенко і близьких до них сумнівних особистостей.

Як довго Нацбанк продовжить «ховати голову в пісок», підкреслюючи невеликий і безпечний обсяг покупок держоблігацій іноземцями — складно сказати. Хоча хочеться вірити, що там нарешті почнуть звертати увагу не тільки на абсолютні значення, але ще і на динаміку. Адже портфель боргових паперів нбу та банківської системи тільки скорочуються (становили на початку 2019 року 348,1 млрд грн та 374,4 млрд. грн., відповідно), в той час як в іноземців він стрімко зростає. Більш ніж у 17 разів з початку цього року — з 6,4 млрд грн до 110 млрд грн.

А в цей вівторок вкладення нерезидентів в українські облігації напевно ще збільшаться. Адже Мінфін запланував нове розміщення ОВДП — на 6,5 млрд грн, якщо не передумає і не змінить обсяг (таке, до речі, теж буває — як тиждень тому). Так що продовжимо фіксувати нові рекорди боргових покупок.

В іноземців, звичайно. Від інших покупців не чекають такої прудкості, так і капітали їх просто не порівнянні із закордонними.

Загальний розмір покупок ОВДП з боку юросіб на 13 грудня 2019 року становив 26,2 млрд, а фізосіб — 9,4 млрд грн.

dubinsky.pro