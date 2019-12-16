Верховний суд переніс слухання у справі про вклади Суркісів у “Приватбанку”

Перерву у слуханнях по справі про вклади Суркісів в “Приватбанку” оголошено у зв’язку з необхідністю Генеральної прокуратури ознайомитися з матеріалами справи.

Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді справи за позовом сім’ї Суркісів про скасування рішення НБУ про визнання членів сім’ї Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами. Також сім’я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції Приватбанку (bail-in).

Повідомляється, що перерву оголошено у зв’язку з необхідністю Генеральної прокуратури ознайомитися з матеріалами справи.

Предметом спору є визнання протиправним та скасування рішення НБУ № 105 від 13.12.2016 року в частині, яка стосується позивачів, визнання протиправним та скасування наказу уповноваженої особи ФГВФО № 22 від 20.12.2016, та наказу № 44 у частині, що стосується позивачів, визнання недійсними з моменту укладення договорів придбання акцій додаткової емісії, визнання протиправними та скасування рішень виконавчої дирекції Фонду, стягнення коштів з Приватбанку.

Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва зобов’язав ПриватБанк повернути особисто сім’ї Суркісів 1,048 млрд грн, $266,2 тис. і 8 тис. євро.