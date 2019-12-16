Суд заочно заарештував екс-заступника директора мережі АЗС WOG

Апеляційна палата заочно взяла під варту колишнього заступника директора мережі АЗС WOG Анатолія Савича, якого НАБУ і САП розшукують за підозрою в організації нанесення збитків філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Таке рішення 9 грудня ухвалила колегія суддів палати Вищого антикорупційного суду.

Детектив НАБУ і прокурор САП просили взяти Савича заочно під варту, оскільки він ухиляється від слідства за кордоном і зараз знаходиться в міжнародному розшуку. Вивчивши клопотання, суддя відмовила в його задоволенні. Вона встановила, що Інтерпол в свої обліки вніс синє оповіщення Савичу з метою встановлення його місцезнаходження. Інтерпол також повідомив, що щодо цього підозрюваного немає запиту для оголошення міжнародного розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і видачі. Разом з тим, витяг з ЄРДР по справі не містить відмітки про оголошення Савича в міжнародний розшук. Однак, за словами прокурора САП, таку відмітку в ЄРДР і не вносять.

Не погодившись з таким рішенням, САП подала апеляцію. Вивчивши її, судді скаргу задовольнили і взяли заочно під варту Савича.

Джерело – Слово і діло

За версією слідства, у Савича на початку лютого 2016 року виник умисел на одержання неправомірної вигоди для «Вог Аеро Джет» за рахунок філії «Центру забезпечення виробництва» УЗ. Також організатор брав управлінські рішення щодо фінансово-господарської діяльності «Вог Аеро Джет» представляв інтереси фірми в безпосередніх відносинах з посадовими особами замовників, зокрема державних підприємств «Укрзалізничпостач» і ЦОП УЗ. Зазначена особа мала міцні товарищеско-ділові відносини, в тому числі корупційні зв’язки, за допомогою яких забезпечило перемогу «Вог Аеро Джет» в конкурсних торгах по закупівлі дизельного палива і подальше підвищення ціни на нього шляхом укладання додаткових угод до договору поставки.

oligarh.media