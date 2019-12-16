Директора столичного комунального підприємства підозрюють у привласненні 20 млн

Служба безпеки України викрила корупційний механізм розкрадання коштів міського бюджету посадовими особами одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що урядовці фальсифікували розробку програмного забезпечення на мільйони гривень, виділених в рамках цільової програми інформатизації «Електронна столиця».

Переможцем тендеру на розробку програмного забезпечення для інформатизації житлово-комунального обслуговування у столиці стала київська ІТ-компанія. Комерсанти в 2018 році, під виглядом розробленого на замовлення, поставили в комунальне підприємство КМДА вже існуюче програмне забезпечення. Насправді воно використовується комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року, а розробка додаткових модулів до нього, згідно з умовами договору, була сфальсифікована.

Чиновники комунального підприємства, у змові з керівництвом компанії-розробника, підробили документи про проведених приймальних випробувань. Чиновники перерахували зловмисникам понад 20 млн гривень за «програмне забезпечення», яке, згідно проведених експертиз, що не відповідає умовам договору.

В рамках відкритого кримінального провадження директору комунального підприємства і його заступника, а також керівника фірми-розробника, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна, вчинене у великому розмірі) Кримінального кодексу України.