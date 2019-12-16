«Зеленський своїми аферами знищує Україну»: Тимошенко закликала народ до повстання

«Батьківщина» разом з аграріями та профспілками починає масштабну мирну акцію протесту, ініційовану Національним штабом захисту рідної землі.

На багатолюдному мітингу, який відбудеться у вівторок, 17 грудня, о 9:00 під стінами Верховної Ради, активісти будуть вимагати: зняти з розгляду законопроекти, які відкривають розпродаж 72% території України, продовжити мораторій на продаж землі на три роки, прийняти закон про референдум і оголосити його проведення.

Про це заявила сьогодні лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, передає прес-служба партії.

«Президент України Володимир Зеленський прийняв остаточне рішення продати українську сільськогосподарську землю.

Продати, попри будь світового досвіду, незважаючи на незгоду 75% людей.

Щоб протистояти такому варварському розбазарювання народного надбання, в Україні створено Національний штаб захисту рідної землі, який починає всеукраїнську акцію протесту», — зазначила Юлія Тимошенко.

Під час виступу вона озвучила керівництва парламенту та лідерів фракцій і комітетів Верховної Ради чотири пункти, на виконання яких буде наполягати Національний штаб захисту рідної землі:

— Зняти з розгляду законопроекти №2178-10, 2194, 2195, що відкривають можливість розпродажу сільськогосподарської землі.

— Продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі на 3 роки (законопроект № 2109).

— Прийняти законопроект №2182 про всеукраїнський референдум.

— Негайно оголосити референдум про долю землі, яка належить всім наступним поколінням українців.

«Президент стверджує, що народовладдя є одним з його пріоритетів.

А закон про продаж землі, який приймається без референдуму, говорить про те, що президент вводить в оману всю країну, говорить неправду і діє проти інтересів народу.

Тому ми вимагаємо зупинити розгляд антинародних законопроектів», — зазначила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко зазначила, що вже сьогодні в Україні аграрії заблокували 14 доріг національного значення.

З вівторка, 17 грудня, акція розшириться і буде тривати, поки Верховна Рада не зніме з розгляду рішення, що суперечать волі народу.

«Ця акція буде тривати до тих пір, поки наша Верховна Рада не зрозуміє, що або вона служить людям, або така Верховна Рада народу не потрібна.

Ми будемо боротися проти того, щоб президент Зеленський своїми аферами знищив України», — резюмувала Юлія Тимошенко.