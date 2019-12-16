В Україну не пустили ще одного пропагандиста НТВ

Українська прикордонна служба не пустила в країну ще одного журналіста російського НТВ Олексія Чеботарьова.

«Третій за рахунком кореспонденту НТВ було відмовлено у в’їзді. На цей раз у Незалежну не пустили Олексія Чеботарьова. Він не зміг підтвердити мету свого візиту», – сказано в повідомленні.

У ДПСУ заявили «Українській правді», що журналіст прилетів до Києва рейсом з Мінська. Однак під час проходження контролю громадянин РФ не зміг підтвердити мету свого приїзду в Україну. Також повідомляється, що канал входить в санкційний список РНБОУ.

«Коли у нього запитали мета поїздки, він повідомив, що є журналістом цього телеканалу, і слід в Україну, щоб висвітлювати події, які тут відбуваються. У той же час він не зміг надати жодних документів, які б визначали, що саме він планує висвітлювати. Найближчим часом він має полетіти зворотним рейсом», – розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.