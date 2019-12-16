Справа Шеремета: ЗМІ стверджують, що портретна експертиза не змогла ідентифікувати Кузьменко

Результати експертиз, на підставі яких три людини були звинувачені у вбивстві журналіста Павла Шеремета, суперечать один одному. Так в персонажі, закладывавшем вибухівку під автомобіль жертви, портретна експертиза не змогла ідентифікувати підозрювану Юлію Кузьменко. Про це повідомляється в розслідуванні “Справа Шеремета: Умовно доведено”, яке опублікувало “Слідство.Інфо”.

Відзначається, що лікар Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і військова медсестра Яна Дугарь були звинувачені у тяжкому злочині в основному на підставі нещодавно проведеної експертизи.

Між тим, документ комплексної експертизи, який опинився у журналістів, говорить про те, що четверо фахівців прийшли до різних висновків.

Були проведені три дослідження: психологічний, портретну і криміналістичний аналіз ходьби. Фахівцям ставилося наслідком питання: “Чи одна й та сама особа чи різні особи зображені у відеозаписах?”. В результаті психологічна експертиза показала ідентичність людей на відео. Портретна – так не вважає, а ходи — вважає докази “умовно-достатніми”.

Раніше повідомлялося, що експертиза британського експерта Івана Бирчи вказує на те, що так звану розвідку на місцевості біля будинку вбитого журналіста, закладку вибухівки та підрив машини могла зробити одна жінка, а не дві.