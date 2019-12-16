Порошенко додав 19 мільйонів для застави генералу Марченко

Зібрано 20 мільйонів гривень на заставу для генерала Дмитра Марченка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков.

«Питання збору грошей, немислимих грошей, гігантських для нас усіх — 20 000 000 гривень на заставу за Дмитро Марченко (Dmitry Marchenko) — ЗАКРИТИЙ.

Гроші внесе Петро Порошенко», — написав він.

Як повідомив Порошенко, за три дні активісти зібрали більше мільйона гривень, решту суми внесла його сім’я.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань повідомило про підозру п’яти високопоставленим чиновникам Міноборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів. За даними слідства, начальник матеріального забезпечення Міноборони Дмитро Марченко у змові з іншими чотирма особами закупили неякісні бронежилети на суму близько 100 мільйонів гривень.

11 листопада Марченка заарештували з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів гривень. 28 листопада Київський апеляційний суд відхилив апеляцію адвокатів генерала на обрану йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але зменшив суму застави до 20 млн.