Путін придумав нову пастку для Зеленського, — Портніков

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив в інтерв’ю Першому каналу, що зміна Мінських угод можливо тільки у випадку спільної роботи українського керівництва з маріонеткової адміністрацією «народних республік».

«Хто може працювати над «Мінськом-3»? Дві сторони. Тому, якщо експерти з Києва сядуть в контактній групі або за її межами з експертами з «ДНР» і «ЛНР», то вони, очевидно, зможуть працювати над якимись змінами або доповненнями до мінським комплексу заходів», — зазначив Пєсков.

Програма, в якій з’явився прес-секретар Путіна, називається «Велика гра». І це дійсно велика гра Кремля з Володимиром Зеленським і оточенням українського президента. Про це пише автор на сайті «Еспрессо».

Путін бачить, що Зеленський у що б то не стало – навіть всупереч об’єктивної політичної логіці і логіку історичних процесів – хоче в «ударні терміни» завершити конфлікт з Росією. Що український президент просто не в змозі зрозуміти ні причин, ні витоків цієї війни. Що його політичний світогляд – як і світогляд його найближчого оточення – обмежений телевізійними серіалами та обивательські уявлення про політику і життя. І що Зеленський дуже хоче виправдати очікування своїх виборців, які теж вірили – чи варто їм проголосувати за популярного артиста і війна завершиться.

І Путін використовує цю ситуацію для того, щоб заманювати Зеленського нові пастки. Український президент хоче змінити Мінські угоди? Він вважає, що текст документа не дає можливості завершити війну? Чудово. Тоді дамо йому можливість підготувати «Мінськ-3».

А цей «новий Мінськ» ще гірше, ніж новий Мюнхен. Тому що він дозволяє Москві остаточно позбутися положення агресора і перейти в розряд посередників. Тому що договірними сторонами в цьому «новому Мінську» будуть «три держави — Україна і «народні республіки». Тому що Кремль перетворить Україну на заручницю цих «народних республік», а фактично – в свою заручницю.

І при цьому ніяка війна, жоден конфлікт не зупиниться і жодна територіальна цілісність не відновиться. Це доведено всіма іншими конфліктами на пострадянському просторі.

Віталій Портников