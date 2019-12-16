Верховний Суд виніс скандальне рішення щодо УПЦ МП: подробиці

Верховний Суд залишив без задоволення скаргу Міністерства культури щодо перейменувати УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні і залишив в силі стара назва.

Відповідне рішення від 11 грудня опублікував «Главком». Інформацію підтвердив також керуючий справами УПЦ МП, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

У документі сказано, що касаційний суд погодився з доводами двох попередніх інстанцій щодо заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії, скасування реєстраційних дій та записів щодо 267 релігійних організацій Московського патріархату.

Зокрема, зберегти назву дозволили релігійним організаціям і громадам, єпархіям, монастирям, духовним семінаріям, училищ та академій, які підшефні Київської Митрополії УПЦ МП. При цьому частина з них знаходиться на окупованих територіях Донбасу і Криму.

«Реєстраційним органам заборонені будь-які дії внесення відомостей до ЄДР про Київської митрополії УПЦ та її структурних релігійні організації до вирішення цього спору по суті. Касаційну скаргу відхилити. Рішення оскарженню не підлягає», – ухвалила колегія суддів.