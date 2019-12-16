Секрет успіху депутата БПП

Мабуть, всі чули пісні артистки і за сумісництвом колишнього народного депутата від БПП Оксани Білозір, вірно? Сумно, але тепер Оксана «здобуває славу» шляхом незаконного будівництва на Подолі.

Ця історія не нова, але всі дії активістів з метою збереження історичної частини столиці донедавна не мали жодного результату – Білозір була народним депутатом від фракції БПП. Більш того, Оксана є хрещеною матір’ю двох дочок екс-президента Петра Порошенка.

Білозір вирішила прикрасити Поділ багатоповерхівкою, за адресою вул. Мирна, 2/1. Оксану не бентежить, що в цільовому призначенні земельної ділянки площею лише 785 квадратних метрів вказано індивідуальне та дачне виробництво.

Щоб не бути голослівними, надаємо кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:91:111:0030 – власник Білозір Оксана Володимирівна. Звісно, будівництво ведеться з порушенням усіх норм та без дозвільних документів – депутати звикли до безвідповідальності.

Мусимо навести ще декілька фактів про «чесність» кумі Порошенка – за період своєї плідної депутатської праці Оксана змогла нажити собі 4 земельні ділянки, 5 авто, яхти, годинник із золота, ще один з діамантами і декілька мільйонів на рахунках в банку.

Зараз, подібні «народні артисти», які пішли в депутати за наживою, вже не мають минулої влади і повноважень. Нам же треба відстояти справедливість та не дати до кінця спотворити історичний Поділ!