Милованов прокоментував повідомлення про свою відставку

Тимофій Милованов спростував інформацію в ЗМІ про свою відставку.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявив у відеозверненні у Facebook.

«Про відставку. Тут кажуть, що я подав у відставку — це брехня. Мені робота подобається. Я буду і далі робити реформи», — сказав Милованов.

Він також підкреслив, що високі зарплати повинні бути в усіх українців.

«Про зарплати. Зарплати повинні бути у всіх високими — по всій Україні. І пенсії теж. Я зроблю для цього все і вірю, що у нас вийде», — додав він.