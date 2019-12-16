“Зеленський повинен винести питання про відкриття ринку землі на референдум”, – Білецький попередив про нову акцію протесту

“Національний Корпус” і ветерани ООС приєднаються до мітингу українських аграріїв проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

Акція розпочнеться під стінами Верховної Ради 17 грудня о 9:30. Патріоти пообіцяли прийняти бік фермерів і захистити їх від “розпродажу української землі”, на якій наполягає чинна влада.

Про це голова “Національного Корпусу” і екс-командир добровольчого полку “Азов” Андрій Білецький заявив у відеозверненні, опублікованому на Youtube-каналі політика.

“У 2014 році, коли армії та добровольців була потрібна допомога, одними з перших, хто відгукнувся, були українські селяни і українські фермери. Не великі аграрні корпорації, а дрібні та середні фермери.

Сьогодні ці люди потребують нашого захисту і нашої допомоги. Так звана реформа з відкриттям ринку землі, яку продає країні влада, насправді є смертю для українського фермера та селянина. За 50 тисяч гектарів в одні руки при повній відсутності реєстру, при відсутності програм, що дозволяють купити землю невеликому фермеру, буде означати тільки одне – розпродаж землі західним корпораціям”, – заявив Білецький. Лідер “Національного Корпусу” підкреслив, що раніше президент Володимир Зеленський обіцяв приймати значущі для держави рішення (як, наприклад, зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі) лише шляхом проведення всенародного референдуму.

У зв’язку з цим Білецький звернувся до парламентської більшості і глави держави з вимогою виконати обіцянку. “Зеленський багато говорив про референдуми і багато говорив про народовладдя. Так хочеться побажати йому бути чесним до кінця і провести референдум про продаж землі. Всі ми прекрасно знаємо, що 70% українського населення однозначно проти продажу землі. Тому завтра 17 грудня о 9:30 фермери, аграрії, селяни виходять під Верховну Раду. Місце патріотів і ветеранів, думаю, що разом з ними. Ми будемо виходити, будемо говорити, щоб довести так званих слуг народу українську думку – не продавайте українську землю”, – повідомив Андрій Білецький.

Нагадаємо, що така акція проводиться під стінами ВРУ вже вдруге. Вперше вона відбулася 4 грудня 2019: тоді аграрії виступили проти відкриття ринку землі в Україні. Очолили акцію представники так званого Об’єднаного штабу захисту української землі, в який також входять члени “Нацкорпуса”.

Пізніше активісти партії “Національний Корпус” влаштували всеукраїнський “рейд” приймальнями депутатів з партії “Слуга народу” з вимогою зупинити рішення про зняття мораторію на продаж землі. Депутатам активісти у прийомні приносили мішки чорнозему і вінки символізують кров українських солдатів, пролиту за рідну землю.