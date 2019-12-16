У Києві в лісі знайшли тіло безвісти зниклого підлітка

У Києві та області більше 10 днів шукали зниклого Олега Кузика. 17-річний підліток пішов з дому в місті Вишневе і не повернувся. Його вважали безвісти зниклим, однак пізніше знайшли мертвим.

Попередньо, хлопець покінчив з собою.

Про це повідомляє місцеве видання. Тіло Олега знайшли в лісі в Києві 15 грудня.

Попередньо правоохоронці встановили, що неповнолітній покінчив з собою, отруївшись медичним препаратом. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом порушили кримінальну виробництво за пунктом 2 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини смерті з’ясовуються, досудове розслідування триває.