У Путіна порівняли підходи Зеленського і Порошенко

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що в Кремлі помітили істотну «різницю у підходах» п’ятого президента України Петра Порошенка і чинного глави держави Володимира Зеленського.

Про це 16 грудня повідомило інформаційне агентство ТАСС.

«Не справа Москви якимось чином констатувати різницю (у підходах Порошенко і Зеленського, — ред), хоча, безумовно, різниця в підходах є», — зазначив Пєсков.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков

Він пояснив, що Порошенко нібито починав війну, а «наріжним каменем передвиборних обіцянок Зеленського було завершення війни».

Пєсков заявив, що в Росії сподіваються, що сторонам вдасться досягти миру на Донбасі і що Київ виконає всі умови Мінських угод, взяті в рамках домовленостей Нормандського саміту.

Нагадаємо, саміт «Нормандської четвірки» відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі. Вперше за кілька років у переговорах, спрямованих на врегулювання ситуації на Донбасі, брали участь всі члени «нормандського формату».

В рамках зустрічі сторони домовилися про виконання декількох першочергових умов, які допоможуть демілітаризувати Донбас.

Повний список домовленостей був опублікований на сайті президента України.

Пізніше в Росії заявили, що під час Нормандського саміту президент України Володимир Зеленський намагався змінити текст комюніке.