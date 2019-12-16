«Військова агресія? Нам пох*й»: У мережі з’явилася антиреклама Apple, визнала окупацію Криму

У відповідь на помилкове позначення тимчасово окупованого Криму як російської території в мережі з’явилася антиреклама компанії Apple. У ролику веселі зйомки сусідять з кадрами, на яких зображені сцени придушення протестів. Бадьорим голосом під веселу музику коментатор стверджує: «Нам пох*й. Єдине, що нас цікавить – гроші». Кліп опублікований на каналі «NewsFromUkraine».

У ролику сказано, що він створений з метою залучення уваги і критики ігнорування авторитарних режимів Росії та Китаю з боку Apple.

«Міняємо реальність. Руйнуємо межі моралі. Поклоняємося грошей. Наші нові цінності – краще, ніж коли-небудь. Порушення прав людини? Військова агресія проти інших країн? Нам пох*й. Єдине, що нас цікавить – гроші», — йдеться в ролику.

Творці продовжують, що, якщо хто-то диктатор або військовий злочинець, але багатий, вони їх ніколи не розчарують і завжди заради власної вигоди проігнорують злочину.

«Якщо ви почнете війну і аннексируете чужу територію – ми позначимо її як вашу в наших програмах. Якщо протестувальники докучають вашому авторитарного режиму – ми просто видалити програми, які допомагають протестувальникам. Тому що ми поділяємо ваші цінності. Ми знаємо, що хліб цінніше свободи. Apple – підтримуємо диктатури», — сказано в атирекламе.

Нагадаємо, 27 листопада представники компанії Apple під час зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки повідомили про внесення правок в свої додатки, які передбачають позначення анексованого півострова російською територією.

Ця ситуація викликала скандал міжнародного масштабу. Компанію розкритикували Литва і Польща, а в Мінфіні США влаштували перевірку, яка загрожує Apple санкціями через визнання Криму частиною РФ.

У свою чергу в компанії заявили, що уважно вивчать питання про «спірних межах Криму.