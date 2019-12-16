Чиновник ГФС вимагав хабар у $12 тисяч і обіцяв закрити кримінальну справу

Заступника начальника Державної фіскальної служби України підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів. Про це повідомила перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у приватного підприємця співробітник правоохоронних органів вимагав хабар, щоб допомогти закрити кримінальне провадження. Крім цього чиновник обіцяв повернути документи, які під час обшуків були вилучені.

Працівник ГФС оцінив свої послуги в 12 тисяч доларів і обдурив підприємця, знаючи, що він не може впливати на слідчих, які завели виробництво.

Співробітники ДБР передали до суду справу правоохоронця. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, згідно ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.