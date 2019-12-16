Узурпація влади та підготовка до «особливого статусу» Донбасу: Опозиція обурена планами Зеленського децентралізації

Президент України Володимир Зеленський зібрався повернути в Україну авторитарну модель управління. Про це заявила нардеп від партії Петра Порошенко «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар, повідомляється на партійному сайті.

Федералізації немає

Таким чином нардеп відреагувала на факт реєстрації главою держави у Верховній Раді законопроекту про зміни в Конституцію в частині децентралізації.

«Федералізації немає. Зате є повернення в СРСР — «мережа смотрящих» від президента на всіх рівнях в регіонах — префекти, які можуть призупинити дію будь-якого акта місцевого самоврядування. А президент може скасувати як акт, так і зупинити повноваження обраного голови громади, складу ради громади, ради і т. д. За їх скаргою», — сказала вона.

Сюмар зазначила, що право Ради визначати статус і устрій окремих регіонів – це серйозна загроза унітарності держави.

«Це можливість наділяти їх (регіони – ред.) ознаками автономій», — підкреслила вона.

Парламентарій упевнена, що після оприлюднення представникам пропонованих повноважень, громади, фактично, можна ліквідувати.

«Вони будуть повністю залежними від президентської вертикалі. Це остаточно повертає Україну в президентську модель правління. Ще й досить авторитарну», — резюмувала Вона.

Замість народовладдя – диктатура

Колега Сюмар по фракції Ірина Геращенко побачила в ініціативі Зеленського намір скасувати демократичну, європейську реформу децентралізації. Як заявила нардеп на своїй сторінці в Facebook, президент під виглядом префектів вводить своїх «смотрящих».

«Він зможе припиняти повноваження мерів або рад, ліквідувати громади, за поданням префектів будуть призначатися якісь державні уповноважені. Замість народовладдя – диктатура», — написала вона.

Геращенко нагадала, що в минулому скликанні парламенту зміни до Конституції обговорювалися на конституційній раді, куди входили експерти і представники всіх фракцій. Тепер же на розгляд парламенту вносяться поправки в Основний закон, які ніхто не бачив і невідомо хто їх писав і погоджував.

«Пострадянські люди у владі вирішили знищити європейську модель держави і будувати нью — СРСР з Гесекретарем на чолі. Ми будемо цьому протидіяти», — додала вона.

При цьому Геращенко зазначила, що після того, як опозиційні фракції окреслили для президента «червоні лінії», він заявив в Парижі про неприпустимість федералізації України.

Підготовка до «особливого статусу» Донбасу

У свою чергу лідер політичної сили «Об’єднання «Самопоміч» Оксана Сыроид вважає, що зміни до Конституції, запропоновані Зеленським – це основа для введення «особливого статусу» Донбасу. Про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook.

«Особливий статус для російської окупаційної влади знову в змінах до Конституції. На цей раз його прикрили в пункті 16 частини першої статті 92: «Виключно законами України визначаються … правовий статус адміністративно-територіальних одиниць», — написала вона.

На її думку, «саме під цю норму запустять закон про особливий статус окупованих територій, розганяючи метастази розпаду країни по здоровому тілу».

Допомогу в цій справі, вважає Сыроид, надасть відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями, про можливості якого вже заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Для початку — Конституційний суд

У свою чергу голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що президентський законопроект перед розглядом у верховній Раді буде направлений до Конституційного Суду, повідомляє Цензор.НЕМАЄ.

При цьому нардеп акцентував на тому, що в документі про «особливий статус» Донбасу нічого не сказано.

«Всі вихідні йшла, зокрема, така спроба наздогнати чергову «зраду» в соцмережах, що нібито там є особливий статус і він там прямо в кожній статті, вздовж і впоперек, і міліція, і всі страшилки з цим питань, які завжди виникали. Але, як бачимо, зараз текст є, і жодних згадок про особливий статус не тільки Донбасу, але і Києва вже немає, тому що він дуже збалансований. Він стосується завершення реформи децентралізації», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.