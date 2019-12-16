Названо кількість жертв війни на Донбасі

Понад 14 тисяч людей загинули за п’ять років війни і понад 40 тисяч постраждали. Кількість переселенців перевищила позначку в півтора мільйона.

Війна на Донбасі з 2014 забрала 14 тисяч життів і змусила змінити місце проживання 1,5 мільйон чоловік. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 45 річниці резолюції Генеральної асамблеї ООН Визначення агресії», опублікованому в понеділок, 16 грудня на сайті відомства.

«Збройна агресія РФ проти України невблаганно збільшує кількість жертв, яке, за підрахунками міжнародних організацій, сягнула понад 40 тисяч чоловік, з них більше 14 тисяч — загиблі, 1,5 мільйона чоловік стали внутрішньо переміщеними особами», — сказано в повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що військові злочини і злочини проти людяності на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, частинах Донецької та Луганської областей мають широкомасштабний, системний характер і є наслідком міжнародного збройного конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією проти України 20 лютого 2014 року.