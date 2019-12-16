Херсонська нефтеперевалка дісталася спонсорам Зеленського

Через майже місяць після торгів став відомий новий власник Херсонської нафтоперевалки. Ним виявилася компанія «Варуна-Вест», близька до «Галнафтогазу», хоча сам концерн Віталія Антонова покупку спростував

Продаж майнового комплексу Херсонської нафтоперевалки на майданчику ДП «СЕТІВ» відбулися ще 18 листопада. В торгах взяло участь кілька претендентів, і лише один був відомий точно – компанія «Неон фінанс» Сергія Тігіпка, підтвердила подачу заявки на аукціон. Стартова ціна майнового комплексу площею 5471.5 кв. м склала 161,186 млн грн, і в підсумку перемога була присуджена таємничого «учаснику 15», який запропонував за цей актив 200 млн грн.

На фото – Віталій Антонов

Організатори торгів розкривати ім’я переможця не стали, та й сам він вважав за краще залишитися в тіні. Втім, вже на наступний день після торгів деякі ЗМІ з посиланням на неназваних учасників ринку вказали, що Херсонський нафтоперевальний комплекс був придбаний львівським концерном «Галнафтогаз» Віталія Антонова, який відомий як власник мережі АЗС ОККО. Відповідь не змусила себе довго чекати. «Херсонський нафтоперевальний комплекс потенційно міг би бути цікавим для нас і, можливо, в майбутньому ми могли б розглянути пропозиції власника/власників. Але поки наша компанія «Галнафтогаз» (ОККО) та її мажоритарний акціонер Віталій Антонов не брали участі в аукціоні по даному об’єкту», — відповіли в «Галнафтогазі» на запит НВ Бізнес.

Остаточно заплутало ситуацію звернення до президента України Володимиру Зеленському нардепів Андрія Деркача (позафракційний) і Олександра Дубинського («Слуга народу») з проханням перевірити проведення торгів з реалізації Херсонської нафтоперевалки, оприлюднену 27 листопада. «При цьому приділити належну увагу покупцю об’єкта і походження грошей, необхідних для завершення процедури. Слід встановити, чи не належать гроші людям, наближеним до «ОЗУ Януковича», – написав Деркач.

Втім, на виході все виявилося простіше. Провівши власне розслідування, «ОЛІГАРХ» з’ясував, хто став новим власником Херсонської нафтоперевалки, і поспішає заспокоїти нардепів – «ОЗУ Януковича» тут ні при чому. За даними «ОЛІГАРХА», покупцем Херсонської нафтоперевалки стала львівська компанія «Варуна-Вест», і сліди від неї ведуть прямо в бік заперечує купівлю «Галнафтогазу».

За паперів «Варуна-Вест» не належить Віталію Антонову. Майже 100% частка в капіталі цього ТОВ записана зараз на венчурний фонд «Вест Фінанс», яким керує львівська КУА «Актив». Своїми бенефіціарами вона називає чотирьох львів’ян – Івана Коцьо, Анатолія Гурського, Ігоря Таранского і Богдана Куспися.

Тобто, кажучи, що «Галнафтогаз» Віталій Антонов не брали участі в аукціоні, власник ОККО не кривив душею – але тільки юридично. Фактично ж «ОЛІГАРХ» знайшов значне число ознак, побічно вказують на зв’язок «Варуна-Вест» з «Галнафтогазом».

Наприклад, адреса «Варуна-Вест» – Львів, вул. Богданівська, 15-А. В цьому будинку масово прописані компанії, які прямо та опосередковано належать Віталію Антонову – «Автотранском», «Град», «Піонер Девелопмент», «Палта» і «Львовнафтопродукт». У річному звіт «Галнафтогазу» за 2018 р зазначено, що ще у 2015 р «Галнафтогаз» придбав частку в ТОВ «Варуна-Вест». Більше того, Віталій Антонов через компанію «Окко-рітейл» був бенефіціаром «Варуна-Вест» аж до середини червня цього року, поки не поступився її згаданого КУА «Актив».

Чи Стала ця компанія після цього дійсно чужої йому? В цьому є сумніви, враховуючи історію відносин КУА «Актив» та його господарів з Віталієм Антоновим. «ОЛІГАРХ» знайшов кілька прикладів угод між ними – наприклад, компанія «Западтеплоком», яку КУА «Актив» півроку тому поступився структурі власника «Галнафтогазу», або компанія «Окко-продукт», яка приблизно в цей же час, навпаки, була переписана з «Галнафтогазу» на КУА «Актив», після чого була перепродана, змінила назву і оперативно ліквідовувалася. Нарешті, КУА «Актив» через той же венчурний фонд «Вест Фінанс» володіє крупними пакетами акцій Львівського хлібокомбінату (41,7%) та Львівського хлібозаводу №1 (24,93%). Обидва вони входять в концерн «Хлібпром», який контролює Віталій Антонов.

На фото – Антон Янчук

Чому Віталій Антонов не купив нефтеперевалку безпосередньо? Судячи з усього, він вирішив не йти на це з-за скандального шлейфу, яким володіє цей актив. Херсонська нефтеперевалка, як вже писав «ОЛІГАРХ», дісталася державі у 2014 р, коли Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав її майновий комплекс в управління ДП «Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами». Минулі після цього кілька років відібраний у Курченко актив особливо нікого не цікавив і майже не потрапляв у фокус медіа, поки їм не зацікавилися в Армі, яку з 2016 р очолює Антон Янчук. Його називають протеже екс-міністра юстиції Павла Петренко – давнього соратника лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

Відомство Янчука влітку 2019 р за рішенням Київського районного суду Одеси отримало в своє розпорядження арештоване майно нафтоперевалки, після чого провело скандальний конкурс з відбору його управителя. Потім АРМА все-таки виставила його на торги, за два тижні до яких договір з управителем – ТОВ «Вествайт трейд» – був достроково припинений. Купівля такого токсичного активу безпосередньо компанією, акціонером якої є ЄБРР, несла б репутаційні ризики, яких «Галнафтогаз» уникне, купивши Херсонську нефтеперевалку на вторинному ринку, тим самим забезпечивши собі статус «добросовісного набувача» на випадок майбутніх судових позовів навколо цього майна. У тому, що така угода відбудеться без особливих проблем, можна не сумніватися.

Втім, є одне «але», яке може створити покупцям нафтоперевалки новий головний біль. Пов’язані з КУА «Актив» Івана Коцьо, Анатолія Гурського, Ігоря Таранского і Богдана Куспися ТОВ «Агроче Плюс» і «Интерэнерготрейд» раніше “засвітилися” в якості найбільших донорів кампанії Володимира Зеленського на президентських виборах, вливши в його виборчий фонд за 3 млн грн. У контексті чого озвучена нардепами прохання до президента «приділити належну увагу покупцю об’єкта» набуває неоднозначний відтінок.

oligarh.media