Екс-спецназівець білоруського «ескадрону смерті» розповів про ліквідацію противників Лукашенка

Чоловік, який назвав себе Юрієм Горавским, розповів в інтерв’ю про те, як 20 років тому був бійцем білоруського «ескадрону смерті» і брав участь у викраданнях і вбивствах людей, неугодних білоруського лідера Олександра Лукашенка.



Чоловік стверджує, що в той час був співробітником спецпідрозділу СОБР і розповів, як відбувалася ліквідація екс-глави МВС Юрія Захаренка, колишнього віце-спікера білоруського парламенту Віктора Гончара і підприємця Анатолія Красовського.

За словами Горавского, він може вказати на карті місця поховання противників Лукашенка.

Як стверджує видання, екс-бійцеві в даний час 41 рік. Він знаходиться в альпійському регіоні в одній з німецькомовних країн. Країну не називають з міркувань конспірації.