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В Україні за один місяць різко збільшилася безробіття

17.12.2019

Кількість безробітних в Україні збільшилася на 30 тисяч громадян за один місяць. Про це свідчать дані, опубліковані на порталі Державної служби статистики.

У листопаді 2019 року було офіційно зареєстровано 290 тисяч безробітних, а вакансій — 81 тисяча.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію — 4,0. У жовтні цей показник становив 3,0.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України виплатив 782,2 мільйона гривень боргу допомоги з тимчасової втрати працездатності, за декретом та на поховання.

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