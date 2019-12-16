Кулеба заявив, що всім постраждалим у ДТП вже значно краще

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів, що всі постраждалі в аварії 24 листопада залишилися живі й почуваються вже значно краще.

“Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі й почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я непокоївся з самого початку, було надано всю необхідну допомогу, він вже через тиждень після аварії повернувся до роботи”, – сказавши він. Кулеба зазначив, що у його молодшого сина є деякі пошкодження кісток і наразі він вже відновлюється вдома.

Найбільше постраждав старший син Кулеби, який досі в лікарні й ще потребує лікування. “Лікарі кажуть, що незважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес”, – розповів Кулеба. Дитячий омбудсмен зазначив, що сам він фізично відчуває себе вже краще, але “пошкоджені ребра щодня нагадують про цю страшну подію”.

“Знаєте, я нескінченно люблю своїх дітей. Вони – найцінніше, що у мене є. Я навіть уявити не можу, як таке могло статися, враховуючи що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тім більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон”, – заявив він.

Кулеба зазначив, що такі ситуації змушують задуматися про головне – про цінності життя і про свою сім’я ю. “Ще раз осмислити нашу відповідальність за дітей, близьких. Потрібно бути дуже уважним. Обережність ніколи не буває зайвою”, – додав дитячий омбудсмен.