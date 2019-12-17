Не по-зимовому тепло: дивний прогноз погоди на 17 грудня

Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде сонячною та теплою. Здебільшого температура становитиме вище ніж +10 градусів. А на заході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.
За інформацією Українського Гідрометцентру, 17 грудня в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів на півночі до +15 на заході. Синоптики прогнозують південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Найхолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині – +5 – +7 градусів. А найтепліше – на Львівщині, Хмельниччині та Буковині. Тут очікують +13 – +15 градусів.
Щодо Києва, то тут також фахівці прогнозують сонячну погоду та без опадів. Температура повітря у столиці становитиме +8 – +10 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня, у містах України:
- Ужгород – +10…+12
- Львів – +13…+15
- Івано-Франківськ – +13…+15
- Тернопіль – +11…+13
- Чернівці – +13…+15
- Хмельницький – +11…+13
- Луцьк – +11…+13
- Рівне – +11…+13
- Житомир – +9…+11
- Вінниця – +7…+9
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +8…+10
- Херсон – +9…+11
- Сімферополь – +9…+11
- Кропивницький – +7…+9
- Черкаси – +7…+9
- Чернігів – +5…+7
- Суми – +5…+7
- Полтава – +7…+9
- Дніпро – +6…+8
- Запоріжжя – +7…+9
- Донецьк – +5…+7
- Луганськ – +5…+7
- Харків – +5…+7
- Київ – +8…+10