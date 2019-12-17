Не по-зимовому тепло: дивний прогноз погоди на 17 грудня

Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде сонячною та теплою. Здебільшого температура становитиме вище ніж +10 градусів. А на заході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

За інформацією Українського Гідрометцентру, 17 грудня в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів на півночі до +15 на заході. Синоптики прогнозують південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Найхолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині – +5 – +7 градусів. А найтепліше – на Львівщині, Хмельниччині та Буковині. Тут очікують +13 – +15 градусів.

Щодо Києва, то тут також фахівці прогнозують сонячну погоду та без опадів. Температура повітря у столиці становитиме +8 – +10 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня, у містах України: