Повінь – зміна системи

Menu
Close

Не по-зимовому тепло: дивний прогноз погоди на 17 грудня

17.12.2019

Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде сонячною та теплою. Здебільшого температура становитиме вище ніж +10 градусів. А на заході стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

За інформацією Українського Гідрометцентру, 17 грудня в Україні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів на півночі до +15 на заході. Синоптики прогнозують південний вітер зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Найхолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині – +5 – +7 градусів. А найтепліше – на Львівщині, Хмельниччині та Буковині. Тут очікують +13 – +15 градусів.

Щодо Києва, то тут також фахівці прогнозують сонячну погоду та без опадів. Температура повітря у столиці становитиме +8 – +10 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня, у містах України:

  • Ужгород – +10…+12
  • Львів – +13…+15
  • Івано-Франківськ – +13…+15
  • Тернопіль – +11…+13
  • Чернівці – +13…+15
  • Хмельницький – +11…+13
  • Луцьк – +11…+13
  • Рівне – +11…+13
  • Житомир – +9…+11
  • Вінниця – +7…+9
  • Одеса – +11…+13
  • Миколаїв – +8…+10
  • Херсон – +9…+11
  • Сімферополь – +9…+11
  • Кропивницький – +7…+9
  • Черкаси – +7…+9
  • Чернігів – +5…+7
  • Суми – +5…+7
  • Полтава – +7…+9
  • Дніпро – +6…+8
  • Запоріжжя – +7…+9
  • Донецьк – +5…+7
  • Луганськ – +5…+7
  • Харків – +5…+7
  • Київ – +8…+10

Читайте також:   У Дніпрі шість років не можуть пізнати жінку, яка померла від отруєння алкоголем
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *