Зміни у Білорусі: Лукашенко готує собі молоду заміну

Відомий український таролог Анна Єфремова зробила прогноз для Білорусі на 2020 рік.

“Економічний розвиток і процвітання в 2020 році в Білорусі можливі, тільки не з Росією. Дуже важко відбуватимуться зміни в країні, повільно. І супроводжуватимуться розчаруваннями”, – розповіла Єфремова.

Таролог повідомила, що у Білорусі можливі зміни тільки тоді, коли Лукашенко піде з поста президента країни, а співробітництво з Росією не буде таким агресивним.

“Коли Лукашенко піде з поста президента – точно прогноз таро не показує. Але з того моменту як Лукашенко прийшов на пост президента Білорусі, він вважає, що це назавжди, і Білорусь – це його будинок, а не робота. Лукашенко ще до того як став відомим – вже був налаштований на президентський пост і надовго. А ще він готує собі молоду заміну, оскільки відчуває, що прийшов момент змін, які не зупинити. І скільки залишилося Лукашенко бути при владі – невідомо на 100%”, – зазначила таролог.