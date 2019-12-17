9-річний вундеркінд з Нідерландів кинув бакалаврат заради докторантури в іншому університеті (фото)

Вундеркінд Лоран Саймонс, якому лише 9 років, вирішив покинути навчання на бакалавра електротехніки Ейндговенського технологічного університету (TUE) в Нідерландах.

Саймонс мав стати наймолодшим у світі випускником вищого навчального закладу, однак у його батьків і університету виникли розбіжності щодо його навчання. У TUE вважали, що через велику кількість іспитів він має закінчити навчання в середині 2020 року, а не в кінці грудня.

Зрештою, родина хлопчика вирішила, що Лоран покине TUE, оскільки він отримав ще одну пропозицію з приводу навчання. Тепер він буде навчатися в докторантурі в університеті США.

У TUE сказали, що викладачам подобалося працювати з Лораном, тому «для нього все ще відкриті двері, щоб відновити навчання, поки умови залишаються реалістичними».

Сім’я ще не озвучила дату початку навчання в університеті США. Також рідні Лорана не хочуть говорити, який це саме університет.