У губернатора Якутії знайшли 19 елітних автомобілів, які обслуговують за рахунок бюджету

У глави Якутії Айсена Миколаєва виявили як мінімум 19 елітних автомобілів, які він містить за рахунок коштів платників податків. Про це повідомляє “Схід-медіа” з посиланням на базу даних “СПАРК-Інтерфакс”.

Згідно з документами, на страховку цих машин Якутія регулярно виділяє з бюджету близько 40 млн рублів. Губернатор містить автомобілі через держустанова регіону “Якутське постпредство в місті Москві”. У столиці Айсен Миколаїв їздить на Audi A8L, Lexus LS 460, Mercedes Benz S560 4matic, Mercedes Benz S500 4matic, Сitroen Spacetourer.

“Стайня” якутського губернатора постійно поповнюється, у списку машин є як мінімум три елітних автомобіля 2018 року випуску”, – зазначає видання.

Глава Якутії привернув до себе увагу після того, як 23 квітня телеграм-канал “Незыгарь” опублікував фотографію Миколаєва в московському метро. Поінформовані джерела повідомили, що розміщення в “Незыгаре” могло бути сплачено піар службою Миколаєва.

Його прес-секретар Ірина Єфімова пояснила тоді, що губернатор не хотів запізнитися на засідання наглядової ради корпорації по видобутку алмазів “Алроса”. “Айсен Сергійович запізнювався на засідання. Таксі не викликав, тому що були затори”, – сказала Єфімова, яку цитувало інформагентство “Політика сьогодні” з медіагрупи “Патріот” Євгена Пригожина.