У РФ перекинувся автобус: 20 постраждалих (фото)

У Нижньогородській області внаслідок перекидання автобуса постраждало 20 осіб, повідомляє МОЗ регіону.

Аварія сталася 16.12 близько 16:00 по Москві на автодорозі місцевого значення між населеними пунктами Липовки і Галкіна. Автобус їхав з Іваново в Дзержинськ. У салоні було, за різними даними, від 40 до 49 осіб, дітей серед них немає. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

За даними лікарів, всього в ДТП постраждали 20 осіб, з них 9-м допомога була надана на місці, вони відмовилися від госпіталізації, 12 осіб доставили в приймальне відділення Балахнинской ЦРЛ. Стан постраждалих уточнюється.